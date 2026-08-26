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Paris'te itfaiye gösterisi öncesi ekipman hırsızlığı

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Fransa'da itfaiyecilerin imkan talebiyle Paris'te gösteri yapacağı gün, Rhone ve Isere vilayetlerinde 5 istasyondan hidrolik kurtarma makasları çalındı. Binlerce avro değerindeki ekipmanlar için soruşturma başlatıldı.

Fransa'da itfaiyecilerin daha fazla imkan talebiyle başkent Paris'te gösteri düzenlemesi beklenirken, 5 itfaiye istasyonundan acil kurtarma ekipmanlarının çalındığı öğrenildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Rhone vilayetinde 4, Isere vilayetinde ise 1 itfaiye istasyonunda bu ay hırsızlık yaşandı.

Söz konusu istasyonlardan, kaza sırasında araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasını sağlayan hidrolik kurtarma makasları çalındı.

Binlerce avro değerindeki acil kurtarma ekipmanları, itfaiyecilerin görevlerinde hayati önem taşıyor. Hırsızlık vakalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aşırı sıcakların olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Fransa'da görevlerini yerine getirebilmek için daha fazla imkan ve personel talep eden itfaiyeciler, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyecek.

Kaynak: AA
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