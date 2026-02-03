Haberler

Rapor: Fransa'da, yaklaşık 4,2 milyon kişi kötü barınma koşullarına sahip

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dezavantajlılar için Konut Vakfı'nın raporu, Fransa'da 4,2 milyon kişinin kötü konut koşulları altında yaşadığını ve 12,2 milyon kişinin konut krizinden etkilendiğini ortaya koydu. 2025 yılı ise konut meselesi açısından 'kara bir yıl' olarak nitelendirildi.

Fransa'da Dezavantajlılar için Konut Vakfının raporu, ülkede yaklaşık 4,2 milyon kişinin kötü barınma koşulları altında yaşadığını ortaya koydu.

Eski adı "Abbe Pierre Vakfı" olan Dezavantajlılar için Konut Vakfı, Fransa'daki vatandaşların barınma koşullarına ilişkin bu yılki raporunu yayımladı.

Raporda, Fransa'da 2025 yılının konut meselesi açısından "kara bir yıl" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ülkede, yaklaşık 4,2 milyon kişinin kötü barınma koşulları altında yaşadığına dikkat çekilen raporda, 12,2 milyon kişinin ise konut krizinden farklı derecelerde etkilendiği kaydedildi.

Raporda, Fransa'da 350 bin kişinin evsiz olduğu, bu kişilerin sokakta veya acil barınma merkezlerinde kaldığı belirtilirken, 2024'te 912 evsizin sokakta yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü