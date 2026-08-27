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Fransa'da Şiddetli Rüzgar Alarmı: 23 Vilayette Turuncu Uyarı

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Fransa'da etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 23 vilayette turuncu alarm verildi. Rüzgar hızının 110 km/saati aşması, dolu ve yoğun yağış bekleniyor. Geçen hafta güneydeki kasırga 300'den fazla evi hasarlandırmış, 40 kişi yaralanmıştı.

Fransa'da şiddetli rüzgarlar etkisini sürdürürken 23 vilayette turuncu alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, hafta başında kasırganın ülkenin güneyinde yıkıma neden olmasının ardından şiddetli rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.

Meteo-France, şiddetli rüzgarlar nedeniyle turuncu alarm verilen vilayet sayını 12'den 23'e çıkardı.

Saatteki hızı 110 kilometreyi aşması beklenen rüzgarlara, 2-5 santimetre büyüklüğünde dolu yağışının eşlik edebileceğini kaydeden Meteo-France, saatte 30 milimetreyi bulacak yağışlara karşı da uyarı yaptı.

Diğer yandan Meteo-France, Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika Adası'nda termometrelerin 40 dereceyi bulması ve sıcak rüzgarların etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Aude vilayetine bağlı Pomas kasabasını hafta başında kasırga vurmuştu. 300'den fazla evin zarar gördüğü kasırgada, 2'si ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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