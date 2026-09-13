Haberler

Fransa'da 2 teknenin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın güneyinde 2 teknenin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Fransa'nın güneyinde 2 teknenin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Alpes-Maritimes ilindeki Mandelieu-la-Napoule bölgesi açıklarında bu sabah iki tekne çarpıştı.

Çarpışma sonucu teknede bulunan 31 yaşındaki kişi suya düştü.

Bölgede bulunanlar tarafından ağır yaralı halde sudan çıkarılan kişi, helikopterle Nice kentindeki Pasteur 2 Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 15 itfaiyeci sevk edilirken, çarpışmanın sebebi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Yardım ekipleri, tekne sürücülerini??????? seyir halindeyken dikkatli olmaları, diğer teknelerle güvenlik mesafesini korumaları ve hızlarını ayarlamaları konusunda uyardı???????.

Kaynak: AA
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Artvin'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Evinin önünde ATV kullanıyordu! Devrilen araç sonu oldu
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı