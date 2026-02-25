Haberler

Macron Mücevher Soygunun Ardından Louvre Müzesi Müdürünün İstifasını Kabul Etti

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars'ın istifasını kabul etti. Louvre Müzesi, güvenlik ve modernizasyon projelerini başarıyla tamamlamak için yeni bir ivme ve sükunete ihtiyaç duyduğunu belirtti. Müze son aylarda hırsızlık, su sızıntısı ve grevler gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

PARİS, 25 Şubat (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars'ın istifasını kabul etti.

Elysee Sarayı'nda açıklamada, Macron'un salı günü "sorumluluk bilinciyle" Cars'ın istifasını kabul ettiği belirtildi. Dünyanın en büyük müzesinin, "büyük güvenlik ve modernizasyon projelerini başarıyla tamamlamak için hem sükunete hem de güçlü bir yeni ivmeye" ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Louvre Müzesi son aylarda artan zorluklarla karşı karşıya. Ekim 2025'te dört şüpheli, müzeden tahmini değeri 88 milyon euro (yaklaşık 103 milyon ABD doları) olan mücevher çalmıştı. Kasım ayı sonunda ise su sızıntısı, müzenin eski Mısır bilimi kütüphanesindeki yüzlerce kitaba zarar vermiş durumda. Son aylarda devam eden personel grevleri de müzenin sık sık kapatılmasına neden oluyor.

Kaynak: Xinhua
