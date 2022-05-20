FOX TV Ana Haber Merkezi donup kaldı! Habere sinirlenen ünlü spiker Selçuk Tepeli bardağı kameraya fırlattı - Haberler

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FOX TV Ana Haber Merkezi donup kaldı! Habere sinirlenen ünlü spiker Selçuk Tepeli bardağı kameraya fırlattı

Haberler.com - Güncel
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FOX TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberin ardından rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağın içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü. Bu sırada kamera arkasındaki editörler ve haber ekibi de büyük şaşkınlık yaşadı.

FOX TV Ana Haber Merkezi ve ekran başındaki izleyicileri şok eden bir olay yaşandı. Tepeli, tarım arazilerinin yok edilmesiyle ilgili bir haberi anons etmeden önce Atatürk'ün, "Köylü, milletin efendisidir" cümlelerini dile getirdi.

BARDAĞI KAMERAYA FIRLATTI

Ardından haber kayıt bandı devreye girip yayınlandıktan sonra yok edilen tarım arazilerine ve çaresiz kalan köy halkına üzülüp, başka habere geçilmesi gerektiğini söyledi. Uzun zamandır bu konuya dikkat çeken Selçuk Tepeli, yayının bitirilmesini isteyip sinirlendi.

İZLEYENLER ŞOK OLDU

Tepeli, "Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı... Geç abi öbür habere geç, gözünü seveyim ya, geç, geç!" ifadelerini kullandıktan sonra masanın üzerindeki bardağı sert şekilde kameraya doğru fırlattı. Bu sırada yaşananlara ekran başında tanık olan vatandaşlar neler olduğunu anlamaya çalıştı. Ayrıca rejideki editörler ve haber merkezi çalışanları da büyük bir şok yaşadı.

Haberler.com - Güncel

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