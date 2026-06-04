Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerinin halat ve iş makinesiyle yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Sevimli Mahallesi'nde büyükbaş hayvanın foseptik çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, halat bağladıkları ineği iş makinesi yardımıyla kurtardı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş