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Forklift yüklü tır alev topuna döndü

Güncel Haberler

Ankara'da bir anda yanmaya başlayan forklift yüklü tır, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Forklift yüklü tır alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'da bir anda yanmaya başlayan forklift yüklü tır, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sincan'da meydana gelen olayda, forklift yüklü bir tır, bilinmeyen bir nedenden ötürü yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Korku dolu o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tolga Başer - Güncel

İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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