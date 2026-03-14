Gaziantep'te forkliftten düşen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep'te forkliftten düşen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
Gaziantep'te halı fabrikasında forklift sepetinden düşen 54 yaşındaki işçi, hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GAZİANTEP'te, forkliftin sepetinden düşüp yaralanan fabrika işçisi Bünyamin Beşe (54), hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Mart'ta 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, halı yüklemek ve indirmek için kullanılan forkliftin sepetine bindirilen fabrika işçisi Bünyamin Beşe, dengesini kaybedip sepetten beton zemine düştü. Durumu gören fabrika işçilerinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Meşe, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Morgu'na kaldırılan işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
