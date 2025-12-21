Forkliftin altında kalan işçi öldü
Konya'da bir plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed El Zaid, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti. Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi. Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı.
OLAYA İLİŞKİN BAŞLATILAN İNCELEME SÜRÜYOR
Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, El Zaid'in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.