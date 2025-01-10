Forklift Kazası: Antalya'nın Kaş İlçesinde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde forkliftinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Yeşil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde kullandığı forkliftin refüje devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Mustafa Yeşil'in (51) kullandığı forklift, Kaş-Kalkan kara yolunda parke çalışması sırasında refüje devrildi. Aracın altında kalan Yeşil ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel