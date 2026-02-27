Haberler

Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Coşkun S'nin kullandığı forklift, Fethiye-Antalya kara yolu Beşkavak mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla forkliftin altından çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

