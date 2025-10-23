Foça'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçedeki bazı dereler de taştı. Bölge halkı, su baskınlarına karşı teyakkuza geçti. Esnaf iş yerlerine, vatandaşlar ise evlerine su girmemesi için ellerinde fırçalarla önlem almaya çalıştı. Sağanak ve dereden taşan sular nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri ile zemin kattaki evleri su bastı. Sürücüler suyla dolu cadde ve sokaklarda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda ise sağanak nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği görüldü. Ekipler, suyun tahliyesi için çalışmalarına devam ediyor.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),