Foça'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü jandarmaya ifade vermek üzere götürüldü.
İzmir'in Foça ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
F.T. (32) idaresindeki 35 CMC 482 plakalı otomobil ile O.B. (41) yönetimindeki 35 CCE 316 plakalı motosiklet, Yeniköy Mahallesi yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan O.B, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü F.T. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel