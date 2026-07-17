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İzmir'de sürüklenen lastik bottaki kişi ve çocuk kurtarıldı

İzmir'de sürüklenen lastik bottaki kişi ve çocuk kurtarıldı
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Foça açıklarında lastik botu sürüklenen 1 kişi ve 1 çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botun sürüklenmesi üzerine denizde mahsur kalan 1 kişi ile 1 çocuk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça açıklarında içinde 1 kişi ile 1 çocuğun bulunduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen kurtarma çalışması sonucu lastik bottaki kişi ve çocuk güvenli şekilde Sahil Güvenlik Botu'na alındı.

Söz konusu kişiler, Foça Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
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