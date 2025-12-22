Haberler

İzmir'de kayalıklardan düşen kişiye tıbbi tahliye yapıldı

İzmir'de kayalıklardan düşen kişiye tıbbi tahliye yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yelken kayalıklarından düşerek yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

ABD'yi durdurmak mümkün değil, 3. tankere de el koydu!
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
title