İzmir'de kayalıklardan düşen kişiye tıbbi tahliye yapıldı
İzmir'in Foça ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi ve hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yelken kayalıklarından düşerek yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel