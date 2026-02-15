Haberler

İzmir'de kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

İzmir'de kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Foça'da etkili olan fırtına sonucu devrilen okaliptüs ağaçları, park halindeki araçların üzerine düştü ve trafik düzenini olumsuz etkiledi. Olayda maddi hasar meydana geldi.

FOÇA'DA AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Foça'da akşam saatlerinde güneyli yönlerden (lodos) fırtınaya dönüşen rüzgar ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi İtfaiye Önü mevkisinde kırılan bir okaliptüs ağacı, yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Polis, İtfaiye ve Zabıta ekipleri hem kurtarma çalışması hem de çevre emniyetini almak üzere bölgeye geldi. İçinde kimsenin bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi üzeri 1. Mersinaki bölgesinde de birkaç noktada okaliptüs ağaçları kırılarak yola savruldu. Burada devrilen bir ağaç yolu kapattı. Trafikte de aksamalar meydana geldi.

Seyfi GÜL/ FOÇA(İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'ın BAE ziyareti ertelendi

Yarın gidecekti! Erdoğan'ın o ülkeye ziyareti, son anda ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor

Sebebine şaşıracaksınız! Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016 yılında Karabük'teki bu adamı şimdi tüm dünya tanıyor
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı

Transfer olduğu gün surat asılmıştı! Herkesi pişman ediyor
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar