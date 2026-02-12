İzmir açıklarında lastik botun batması sonucu 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3 düzensiz göçmen öldü, 38 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, fırtınaya rağmen denize açılan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, sabah saatlerinde Foça açıklarında battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bottaki 38 düzensiz göçmeni kurtardı, 3 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenlerin botta 4 kişinin daha olduğunu belirtmesi üzerine ekipler havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.