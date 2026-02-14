Haberler

Belçika'da İsrailli yetkilinin ziyaret ettiği silah fabrikasında iş bırakma eylemi yapıldı

Belçika'nın FN Herstal silah fabrikasında çalışan işçiler, fabrikanın ziyaretine gelen İsrailli askeri yetkiliye tepki göstererek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler, bu durumun savaş suçları ile ilişkili olduğunu vurgulayarak, Belçika hükümetine sınır dışı çağrısında bulundular.

Belçika'nın önde gelen silah üreticilerinden FN Herstal fabrikasında çalışan bazı işçilerin, fabrikaya bir İsrailli askeri yetkilinin geldiği iddiası üzerine iş bırakma eylemi yaptığı bildirildi.

Hind Receb Vakfının Kurucusu ve Başkanı Dyab Abou Jahjah, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, FN Herstal'de çalışan işçilerin, dün İsrailli bir askeri yetkilinin fabrikada ağırlandığını öğrendikten sonra makineleri durdurup üretimi geçici olarak askıya aldığını ve fabrika girişlerini kapattığını belirtti.

Abou Jahjah, ziyareti gerçekleştirdiği öne sürülen kişinin Belçika'daki İsrail askeri ataşesi Moshe Tetro olması halinde bu kişi hakkında halihazırda savaş suçlusu olması nedeniyle Belçika hükümetine sınır dışı edilmesi çağrısı yaptıklarını ve Aralık 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Fabrikadaki protestoyla net bir mesaj verildiğini vurgulayan Abou Jahjah, "Gazze harap edilirken, hiçbir silah fabrikasının suç ortaklığına izin verilmeyecek." ifadesini kullandı.

