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İstanbul'da Florya açıklarında su alan tekne kurtarıldı

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Florya açıklarında su alan ve içinde 7 kişi bulunan 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Ataköy Marina'ya yanaştırıldı.

Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan tekne kurtarılarak Ataköy'e yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği, daha sonra Ataköy Marina'da emniyete alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / İrem Demir
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