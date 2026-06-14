İstanbul'da Florya açıklarında su alan tekne kurtarıldı
Florya açıklarında su alan ve içinde 7 kişi bulunan 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Ataköy Marina'ya yanaştırıldı.
Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan tekne kurtarılarak Ataköy'e yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği, daha sonra Ataköy Marina'da emniyete alındığı belirtildi.
Kaynak: AA / İrem Demir