İstanbul'da Florya açıklarında su alan tekne kurtarıldı

Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan tekne kurtarılarak Ataköy'e yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Florya açıklarında su alan ve içerisinde 7 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendiği, daha sonra Ataköy Marina'da emniyete alındığı belirtildi.