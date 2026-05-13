Trump yönetiminin tartışmalı "ICE gözaltı merkezi Timsah Alcatraz'ın kapatılacağı" iddiası

NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında Florida'da açtığı Timsah Alcatraz gözaltı merkezinin, içindeki tutukluları tahliye ederek haziranda kapatılacağı öne sürüldü.

Tesisin işleyişine aşina 3 kişinin New York Times'a (NYT) verdiği bilgiye göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazasına (ICE) ait tesiste, işletmecilere tutukluların "haziran ayının başında" tahliye edileceği ve merkezin sonraki haftalarda kaldırılacağı savunuldu.

Florida'nın Everglades bölgesindeki göçmen gözaltı merkezinin boşaltılacağı haberi, yaklaşık bir yıldır süren "hukuki mücadeleler, artan işletme maliyetleri ve insanlık dışı koşullar" iddialarının ardından geldi.

ICE verilerine göre nisan başı itibarıyla tesisteki yaklaşık bin 400 kişinin ise henüz nereye götürüleceği hakkında açıklama bulunmuyor.

Times gazetesi, geçen hafta, Florida eyalet yönetiminin, "milyonlarca dolarlık" işletme maliyeti bulunan bu tesisi kapatmak için Trump yönetimiyle görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti.

Florida Valisi Ron DeSantis de yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmeleri doğrulamış ve tesisin her zaman geçici olmasının amaçlandığını ifade etmişti.

"Timsah Alcatraz" kamuoyunda tepkilere neden olmuştu

Florida'nın doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz"ın açılışı, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz 2025'te yapılmıştı.

Yıllık maliyeti 450 milyon doları bulan tesisin, "kaçışın neredeyse imkansız" olduğu eski Alcatraz Hapishanesi'ne benzetilmesi, Amerikan medyası ve kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Tesisin, "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirmişti.