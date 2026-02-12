Haberler

ABD'de 6 kişinin öldürüldüğü iki saldırının şüphelisinin aynı kişi olduğu değerlendiriliyor

ABD'nin Florida eyaletinde, yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki Fort Lauderdale ve Sarasota bölgelerinde meydana gelen iki cinayette 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların şüphelisinin intihar eden 51 yaşındaki Russell Kot olduğu değerlendiriliyor.

ABD'nin Florida eyaletinde, birbirinden yaklaşık 320 kilometre uzaklıkta meydana gelen ve 6 kişinin öldürüldüğü iki saldırının şüphelisinin aynı kişi olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

ABC News'un haberine göre polis yetkilileri, Florida'nın Fort Lauderdale ve Sarasota bölgelerinde işlenen 2 cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, Fort Lauderdale'da 2, Sarasota'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden saldırganın 51 yaşındaki Russell Kot olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Cinayet mahallerinin arasında yaklaşık 320 kilometre bulunduğuna dikkati çeken yetkililer, saldırganın motivasyonuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

