Florida'da düşen jet 9 kişinin ölümüne yol açtı, altyapıda ciddi hasar var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Florida eyaletindeki yerleşim yerine düşen 9 kişiyi taşıyan özel jetteki yolcuların tamamının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Duffy, sosyal medya hesabından, eyaletin Palm Beach bölgesinde "Learjet 60" tipi özel jetin düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Texas eyaletinin Austin kentinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan jetin taşıdığı 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Duffy, Federal Havacılık İdaresinin (FAA), Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun (NTSB) yürüttüğü soruşturmaya destek vermek üzere bölgeye ekip yönlendirdiği bilgisini paylaştı.

Florida Valisi Ron DeSantis, jetin düşmesinin yerel altyapıda ciddi hasara yol açtığını, bazı yolların uzun süre kapalı kalabileceğini belirtti.

CNN'in haberine göre hava trafik kontrol telsiz görüşmelerini kaydeden internet sitesi, kazadan birkaç dakika önce pilotun jette buz biriktiğini, dışarıdaki hava sıcaklığının sıfırın altında 47 derece olduğunu ve orta şiddetli türbülansın uçağı sarstığını bildirdiğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.

Bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.

Kaynak: AA