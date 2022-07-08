FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed: "Biden'ın ziyaretinden umutlu değiliz" (1) - Haberler

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FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed: "Biden'ın ziyaretinden umutlu değiliz" (1)

AA - Issam Rimawi - Güncel
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeyi ziyaret etmesinden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştireceği görüşmeden umutlu olmadıklarını belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeyi ziyaret etmesinden ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştireceği görüşmeden umutlu olmadıklarını belirtti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde, ABD Başkanı Biden'ın 13-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Ahmed, "Ziyaretten umutlu değiliz ve sanki tek tehlike buymuş gibi İran'la mücadele etmek için NATO'ya benzer yeni bir Orta Doğu ittifakı hakkındaki söylemlerin başlamasından bu yana şüphe içerisindeyiz.. İsrail'in İran'a yönelik korkularını gidermek için yapılan bu ittifak, Arap halklarının çıkarına veya Orta Doğu'da barışın tesisi için olmayacak." dedi.

AA / Issam Rimawi - Güncel

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