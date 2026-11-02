FKÖ raporuna göre Batı Şeria'da ekimde 3 bin 133 ihlal gerçekleşti

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İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 133 saldırı ve ihlal gerçekleştirdiği, ihlallerin bir önceki aya göre yüzde 52,8 arttığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen ekim ayına ilişkin ihlal raporunu yayımladı.

Rapora göre, İsrail ordusu 1764, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise 1369 saldırı gerçekleştirdi.

Toplam ihlal sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 52,8 artarken, İsraillilerin düzenlediği saldırılardaki artış oranı yüzde 111,6'ya ulaştı.

İhlaller ateş açma, fiziksel saldırı, mülklere ve tarım arazilerine zarar verme, ağaçları ve araçları yakma ile yolları kapatma şeklinde gerçekleştirildi.

Raporda, saldırılarda 4 bin 498'i zeytin ağacı olmak üzere toplam 5 bin 890 ağacın hedef alındığı kaydedildi.

Hasat döneminde 165 zeytin hırsızlığı vakasının belgelendiği aktarılan raporda, 384 koyun, 45 araç ve 9 traktörün gasbedildiği bildirildi.

Raporda ayrıca ekimde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, çoğunluğu El Halil, Nablus ve Ramallah kentlerinde olmak üzere 28 yeni "kaçak yerleşim" noktası kurmaya başladığı, İsrail yönetiminin de toplam 229,5 dönüm Filistin arazisine el koymak amacıyla 5 askeri emir çıkardığı belirtildi.

Rapora göre, ekim ayında 64'ü ev, 46'sı tarım tesisi olmak üzere 129 yapı yıkıldı, yıkımlardan 125'i çocuk, 45'i kadın olmak üzere 220 Filistinli olumsuz etkilendi.

Raporda ayrıca, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin 10 imar planının tespit edildiği, ayrıca 5 yeni yerleşim ihalesinin açıldığı bildirildi.

İşgalin birer parçası olan bu ihalelerin Doğu Kudüs'te 1279, "Maale Adumim" yerleşiminde 350 olmak üzere toplam 1629 konutun inşasını kapsadığı, "Modiin Ilit" yerleşiminde ise ticari ve genel amaçlı projelerin yer aldığı aktarıldı.

Heyetin raporunda, bu verilerin İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarındaki artışı ortaya koyduğuna işaret edilerek, söz konusu adımların Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA