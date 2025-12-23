FKÖ, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Beit-El Yahudi yerleşim birimini genişletme planını kınadı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu Beit-El Yahudi yerleşim biriminde 1200 yeni konut inşa etme planını kınadı.

FKÖ'ye bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde İsrail Sivil İdaresi Planlama Konseyi'nin Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmelerini onaylama sürecinin hız kazandığına dikkati çekti.

Şaban, bunun İsrail'in yasa dışı yerleşim inşaatını yoğunlaştırma niyetini ve sahada fiili durumlar oluşturmak için zamana karşı yarışan bir politika izlediğini yansıttığını belirtti.

Beit-El'de 1200 yeni konut inşa edilme planının, İsrail'in "sömürge projesinde" tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini vurgulayan Şaban, bunun özellikle Ramallah çevresinde yeni demografik ve coğrafi gerçeklikler dayatma yönünde açık bir mesaj olduğunu ifade etti.

Şaban, bu adımın Filistin'in coğrafi bütünlüğünü parçalamayı, hayati bir siyasi ve idari merkezi kuşatmayı ve yerleşim faaliyetini geçici bir uygulamadan zorla dayatılan kalıcı bir gerçeğe dönüştürmeyi amaçladığı uyarısında bulunarak, Beit-El Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesinin, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini yasa dışı sayan uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Şaban ayrıca, söz konusu planlara yönelik uluslararası sessizliğin, iki devletli çözümün sistematik biçimde baltalanmasına ve uluslararası hukuka dayalı adil bir barışa ulaşma ihtimalinin ortadan kaldırılmasına siyasi bir kılıf sağladığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Katz ise sabah saatlerinde Beit-El Yahudi yerleşim biriminde 1200 konut inşa etme planını duyurarak, hükümetin "bir yerleşim hükümeti" olduğunu savundu.

Batı Şeria'daki ilhak planlarına atıfta bulunan Katz, "Eğer egemenlik sağlanabilirse bunu uygularız. Şu anda fiili egemenlik aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Beit El yerleşimi, 1970 yılında askeri emirle el konulan Filistin toprakları üzerine kuruldu ve uluslararası hukuka göre yasa dışı olmasına rağmen 1977-1978 yıllarında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin iskanına açıldı.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

Yahudi yerleşim birimlerini takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.