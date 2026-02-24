FKÖ yetkilisi Ahmed: "Hamas'ın silahsızlandırılmasını reddediyoruz"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve silahsızlandırılmasını reddettiklerini söyledi.

Filistinli yetkili Ahmed, Mısır'da yayımlanan eş-Şuruk gazetesine yaptığı açıklamalarda, Gazze Barışı Kurulu ve Hamas'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de toplanan Gazze Barış Kurulu'nda Filistin yönetimini temsilen kimsenin katılmamasını eleştiren Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı çerçevesinde gerçekleştirdiği Barış Kurulu toplantısında Filistin yönetimi veya FKÖ'den temsilciye yer vermemekle büyük bir yanlış yaptığına işaret etti.

Bunun Avrupa'daki bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandığını ve bunun üzerine Trump'ın, Barış Kurulu ile Filistin yönetimi arasında imzalanan bir anlaşmadan söz ettiğini dile getiren Ahmed, "Bin anlaşma var ancak Trump'ın dediği doğru değil." dedi.

Trump'ın "Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir rol almadan önce bir takım reformları hayata geçirmesi gerekir" şeklindeki sözlerini hatırlatan Ahmed, şunları kaydetti:

"Hamas, Filistin ulusal dokusunun bir parçasıdır. Hamas şu ana kadar FKÖ'ye katılmadı ancak bizler, Hamas'ın FKÖ'ye katılmasını sağlayacak gereksinimlerin yerine getirilmesi için onunla kalıcı ulusal diyaloğu sürdürüyoruz. Dolayısıyla Hamas'ın silahsızlandırılmasını veya terör örgütü olarak görülmesini reddediyoruz. Hamas bir terör örgütü değildir."

FKÖ olarak Hamas'ı hiçbir zaman terör örgütü olarak görmediklerini dile getiren Ahmed, "Sürekli olarak herhangi bir uluslararası kurum veya hükümetin Hamas'ı terör örgütü listesine alan kararlarını reddettik. Hamas, Filistin ulusal dokusunun bir parçasıdır." diye konuştu.