Haberler

FKÖ yetkilisi Ahmed: "Hamas'ın silahsızlandırılmasını reddediyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Hamas'ın terör örgütü olmadığını belirterek, bu durumu kabul etmeyeceklerini ifade etti. Ahmed, ABD'nin barış planı çerçevesinde Filistin yönetimini toplantılara davet etmemesine de tepki gösterdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Azzam el-Ahmed, Hamas'ın terör örgütü olmadığını ve silahsızlandırılmasını reddettiklerini söyledi.

Filistinli yetkili Ahmed, Mısır'da yayımlanan eş-Şuruk gazetesine yaptığı açıklamalarda, Gazze Barışı Kurulu ve Hamas'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de toplanan Gazze Barış Kurulu'nda Filistin yönetimini temsilen kimsenin katılmamasını eleştiren Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planı çerçevesinde gerçekleştirdiği Barış Kurulu toplantısında Filistin yönetimi veya FKÖ'den temsilciye yer vermemekle büyük bir yanlış yaptığına işaret etti.

Bunun Avrupa'daki bazı ülkeler tarafından tepkiyle karşılandığını ve bunun üzerine Trump'ın, Barış Kurulu ile Filistin yönetimi arasında imzalanan bir anlaşmadan söz ettiğini dile getiren Ahmed, "Bin anlaşma var ancak Trump'ın dediği doğru değil." dedi.

Trump'ın "Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir rol almadan önce bir takım reformları hayata geçirmesi gerekir" şeklindeki sözlerini hatırlatan Ahmed, şunları kaydetti:

"Hamas, Filistin ulusal dokusunun bir parçasıdır. Hamas şu ana kadar FKÖ'ye katılmadı ancak bizler, Hamas'ın FKÖ'ye katılmasını sağlayacak gereksinimlerin yerine getirilmesi için onunla kalıcı ulusal diyaloğu sürdürüyoruz. Dolayısıyla Hamas'ın silahsızlandırılmasını veya terör örgütü olarak görülmesini reddediyoruz. Hamas bir terör örgütü değildir."

FKÖ olarak Hamas'ı hiçbir zaman terör örgütü olarak görmediklerini dile getiren Ahmed, "Sürekli olarak herhangi bir uluslararası kurum veya hükümetin Hamas'ı terör örgütü listesine alan kararlarını reddettik. Hamas, Filistin ulusal dokusunun bir parçasıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti

"Trump'ın kararı öncesi Ankara teyakkuza geçti"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı

3-3'ün rövanşında tam 5 gol! İşte turu geçen takım
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

Genç kadının yaşadığı vahşet anbean kamerada
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena