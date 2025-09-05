Haberler

Fıstık Ağacından Düşen Tarım İşçisine Patpatla Müdahale
Siirt'in Eruh ilçesinde fıstık ağacından düşen Ahmet S. yaralandı. Engebeli arazi nedeniyle ambulansa ulaşamayan sağlık ekipleri, tarım aracıyla olay yerine ulaştı ve Ahmet S.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gedikkaşar köyünde meydana geldi. Çıktığı fıstık ağacında hasat yapan Ahmet S., dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans bölgeye ulaşamadı. Bunun üzerine sağlık ekipleri, patpat adı verilen tarım aracıyla Ahmet S.'ye ulaştı. İlk müdahalesi yapılan Ahmet S., yine patpat yardımıyla ambulansa taşındı. Ahmet S. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ahmet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
