Fırtınadan kopan ağaç dalı küçük çocuğu teğet geçti

Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan kopan dev bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik Mustafakemalpaşa mahallesinde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal otomobilin şoför koltuğu yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.