Fırtınadan kopan ağaç dalı küçük çocuğu teğet geçti
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Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan kopan dev bir ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Fırtınadan dolayı kopan dev ağaç dalı, araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde fırtınadan dolayı kopan dev bir ağaç dalı araç kapısını açan küçük çocuğu teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İznik Mustafakemalpaşa mahallesinde bulunan bir kafeterya önünde yaşanan olayda fırtına sonucu ağaçtan kopan dev bir dal otomobilin şoför koltuğu yanından inen minik çocuğu teğet geçti. O anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - Güncel