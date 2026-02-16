Haberler

Fırtına Altında Motokuryeye Ambulans ve Metrobüs Desteği

İstanbul'da etkili olan fırtına sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zorluk yaşayan bir motokuryeye, trafikteki ambulans ve metrobüs yardım etti. Rüzgar etkisini azaltmak için araçların arasında ilerleyen motokurye, köprüyü güvenli bir şekilde geçti.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ilerlemekte güçlük çeken motokuryeye, trafikte seyreden ambulans ve metrobüs eşlik ederek güvenli şekilde ilerlemesini sağladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dengesini korumakta zorlanan motokuryeye, ambulans ve metrobüs hızlarını düşürerek kalkan oldu. Motosiklet sürücüsü, rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla araçların arasında ilerledi. Köprüyü herhangi bir olumsuzluk yaşamadan geçen motokurye, kendisine yardımcı olan şoförlere korna çalarak teşekkür etti. Öte yandan motokuryenin köprü üzerindeki ilerleyişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

