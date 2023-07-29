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Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada

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Tekirdağ'da çıkan fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinin sebep olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Fırtınada birbirine çarpan elektrik tellerinin çıkardığı yangın kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çıkan fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinin sebep olduğu yangının görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Uzunhacı Mahallesi'nde 27 Temmuz Perşembe günü çıkan fırtına ve dolu yağışı nedeniyle birbirine çarpan elektrik telleri yangına sebep oldu. Çıkan yangın esen şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede tarım arazisinin büyük bir bölümüne yayılırken 5 dönümlük arazi kül oldu.

Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berke Özen - Güncel

Tekirdağ Fırtına Güncel Haberler

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