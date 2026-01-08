Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada

FIRTINA İŞÇİYİ SAVURDU, KONTEYNERLER VE VİNÇ DEVRİLDİ

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bir işçi, önündeki saç parçanın aniden savrulması sonucu dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Limanda istiflenen konteynerlerden bazıları rüzgarın etkisiyle düştü. Başka bir noktadaki limanda ise vinç devrildi. Konteyner yüklü bir TIR'ın dorsesindeki konteyner de rüzgarın etkisiyle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.