Haberler

Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada

Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bir işçi dengesini kaybetti ve metrelerce sürüklendi, konteynerler devrildi.

FIRTINA İŞÇİYİ SAVURDU, KONTEYNERLER VE VİNÇ DEVRİLDİ

Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bir işçi, önündeki saç parçanın aniden savrulması sonucu dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Limanda istiflenen konteynerlerden bazıları rüzgarın etkisiyle düştü. Başka bir noktadaki limanda ise vinç devrildi. Konteyner yüklü bir TIR'ın dorsesindeki konteyner de rüzgarın etkisiyle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası