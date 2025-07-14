Fırat Üniversitesi Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak Göreve Başladı

Fırat Üniversitesi Keban MYO Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak Göreve Başladı
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Doç. Dr. Akif Evren Parlak, Keban Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin akademik ve mesleki donanımlarını güçlendirme hedefiyle görevine başladı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, görevine başladı.

Parlak, yaptığı açıklamada, Keban MYO'yu daha ileriye taşıma, öğrencilerinin akademik ve mesleki donanımlarını güçlendirme ve yerel ile bölgesel kalkınma hedeflerine katkı sağlamanın en önemli öncelikleri arasında yer alacağını belirtti.

Parlak, "Tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte güçlü ve verimli bir iş birliği içinde çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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