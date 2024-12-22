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Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

Fırat Kalkanı Harekatı şehidi Göktan Özüpek için mevlit okutuldu
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 8 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 8 yıl önce şehit düşen astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Özüpek için Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, şehidin annesi Sevim Özüpek ile vatandaşlar katıldı.

Programda şehit Özüpek için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Turan, her bir vatandaşın şehitlere ve şehit ailelerine borçlu olduğunu belirterek, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Göktan Özüpek ve kahraman silah arkadaşlarını, şehadetlerinin 8. yılında yad ettik. Allah dualarımızı kabul etsin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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