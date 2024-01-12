Firari M.Z. İzmir'de Yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismarda bulunmanın yanı sıra 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan firari M.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması adına birçok noktada gerçekleştirdiği denetimler sırasında şüppe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında, hakkında 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı', iki kez 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' ve iki kez de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından toplam 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çktı. Hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen firari M.Z., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.