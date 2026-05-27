Nevşehir'de firari hükümlü trafik uygulamasında yakalandı

Nevşehir'de, hakkında 15 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü trafik uygulamasında yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesindeki kara yolu trafik uygulamasında, bir sürücünün tavırlarından şüphelenince detaylı kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan sorgulamada, bu kişinin kardeşine ait kimlik bilgilerini beyan ettiği ve hakkında çeşitli suçlardan 15 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.