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Firari hükümlü, takip sonucu yakalandı

Firari hükümlü, takip sonucu yakalandı
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KÜTAHYA’da hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.A. (24), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

KÜTAHYA'da hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.A. (24), polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ö.A.'nın araçla kent merkezinde seyir halinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince araç durduruldu. Ö.A., araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Firari hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü Ö.A., işlemlerinin ardından hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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