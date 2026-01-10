Haberler

Samsun'da hırsızlıktan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
