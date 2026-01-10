Samsun'da hırsızlıktan 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel