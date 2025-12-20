Samsun'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (28), belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel