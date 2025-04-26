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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.A. yakalandı. Emniyet ekipleri, hırsızlık suçlarından aranan S.A.'yı gizlendiği yerde tespit ederek gözaltına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 37 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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