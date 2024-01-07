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Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında 'kasten yaralama', 'hakaret', 'tehdit' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan M.E.'nin İlkadım ilçesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İlkadım Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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