Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.F.G. yakalandı. Emniyet ekipleri firari hükümlünün saklandığı yeri belirleyip operasyon düzenledi.

??????? Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.G'nin (34) saklandığı adresi tespit etti.

Operasyonla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

