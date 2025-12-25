Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.F.G. yakalandı. Emniyet ekipleri firari hükümlünün saklandığı yeri belirleyip operasyon düzenledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.G'nin (34) saklandığı adresi tespit etti.
Operasyonla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel