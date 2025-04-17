Firari Hükümlü Sakarya'da Yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 34 ayrı suçtan 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında gerçekleştirdiği uygulamada başta "özel belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından olmak üzere hakkında 34 ayrı suçtan toplam 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç'yi (31) yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.