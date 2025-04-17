Firari Hükümlü Sakarya'da Yakalandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 34 ayrı suçtan 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç. isimli firari hükümlü, polis kontrol noktasında yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 34 ayrı suçtan 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında gerçekleştirdiği uygulamada başta "özel belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından olmak üzere hakkında 34 ayrı suçtan toplam 36 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ç'yi (31) yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel