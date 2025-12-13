Haberler

Cinayet suçundan 14 yıldır aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

Beşiktaş'ta 2011 yılında bir cinayet nedeniyle 10 yıl hapis cezası alan Oğuz L., 14 yıl sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari hükümlünün tanınmamak için sürekli cerrahi maske taktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'ta 2011 yılında sokakta tartıştığı Volkan Marangozlar'ın öldürülmesiyle ilgili 10 yıl hapis cezası alan Oğuz L. 14 yıl sonra gözaltına alındı. Firari hükümlünün yakalanmamak için sürekli cerrahi maske takarak dolaştığı öğrenildi.

Beşiktaş, Çırağan Caddesi'nde 13 Mart 2011 yılında Volkan Marangozlar, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda olayın bin liralık bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği öğrenilmişti. Olayı gerçekleştiren Erkan D. ile İlyas D. gözaltına alınmıştı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelilere 25'er yıl hapis cezası verilirken, olayın firari şüphelisi Oğuz L. de 10 yıl ceza almıştı.

TANINMAMAK İÇİN CERRAHİ MASKE TAKARAK DOLAŞMIŞ

O tarihten bu yana firari hükümlü olarak aranan Oğuz L.'yi yakalamak için polis önceki gün operasyon düzenledi. Saklandığı eve kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak giren polis ekipleri Oğuz L.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Oğuz L.'nin 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından toplam 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlünün ayrıca 4 dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Firari hükümlünün tanınmamak için sürekli cerrahi maske takarak dolaştığı öğrenildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Oğuz L. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title