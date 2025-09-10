Firari Hükümlü Nevşehir'de Yakalandı
Nevşehir'de, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. adlı firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Güncel