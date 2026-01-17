Haberler

Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muş'ta 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelenilen A. M'nin yapılan kimlik sorgulamasında, hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyon düzenledi, YPG geri çekildi

Ordu operasyon düzenledi, YPG kısa sürede pes etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı

Süper Lig ekibine kayyum atandı
İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor

İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü isim baygınlık geçirdi
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik 'Kalabarg' uygulaması

Komşuda insanlar kuponla alışveriş yapmaya başladı