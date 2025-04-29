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Firari Hükümlü Kütahya'da Yakalandı

Firari Hükümlü Kütahya'da Yakalandı
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Kütahya'da 'karşılıksız çek vermek' suçundan 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hasan G, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kütahya'da hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "karşılıksız çek vermek" suçundan 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Hasan G'nin (42) Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalanan Hasan G, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Firari hükümlünün, "karşılıksız çek verme" suçundan 65, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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