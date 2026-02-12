Haberler

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Erzurum'da 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Erzurum'da hakkında 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, kaçmaya teşebbüs ederken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
