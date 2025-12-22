Hatay'da firari hükümlü dron destekli operasyonda gizlendiği sazlıkta yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.D., polis ekiplerinin dron destekli operasyonu ile yakalandı. Hükümlü, saklandığı sazlık alanda bulundu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin dron destekli operasyonunda saklandığı sazlık alanda yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay, "kamu malına zarar verme" suçundan da 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı ikamet tespit edilen hükümlünün kaçması üzerine araştırma yapan polis ekipleri, bölgeyi dron ile havadan inceledi.
İnceleme sonucu sazlıkta gizlendiği belirlenen A.D. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.