Samsun'da 35 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 35 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.Ö. yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin hırsızlık suçlarından ceza aldığı öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 35 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Şubat 2026'da meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen O.Ö. (55) gözaltına alındı.

Şüpheli O.Ö.'nün yapılan detaylı sorgulamasında, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından toplamda 35 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, ayrıca firari hükümlünün açık ceza infaz kurumundan firar ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA " / " + Emre Dilek -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
